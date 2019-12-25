Петербург лидирует по уровню активности среди мегаполисов мира

Новый показатель сменил индекс самоизоляции.

Судя по данным исследования, которые опубликовал "Яндекс", по итогам последних дней Петербург лидирует среди мегаполисов мира по уровню активности.

Новый показатель сменил индекс самоизоляции. Он показывает, как COVID-19 влияет на активность в крупных городах мира. В таблице указаны уровни активности в день по сравнению с самым оживлённым днём февраля–марта.

Так, в среду, 14 октября, ближе всех к обычному состоянию были Петербург, Стамбул и Стокгольм. Самый низкий показатель у Мельбурна и Лос-Анджелеса. Показатель активности Петербурга составил 91%, максимума за период пандемии он достигнул в конце сентября и составил 99%. В период жестких ограничений показатель не превышал 30%.

Ранее мы писали, что в Петербург доставили 400 доз вакцины.

Фото: скриншот "Яндекс.Карт"