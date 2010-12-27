Санкт-Петербург хочет дополнительно защитить детский отдых

В 2018 году изменилась система передачи полномочий по подбору организаций для детского отдыха.

Комитет по образованию Петербурга уже направил ряд инициатив в адрес Минобрнауки и Совета Федерации по внесению изменений, направленных на повышение качества услуг детского отдыха. Об этом сообщает издание "ПД" со ссылкой депутата ЗакСа Елену Киселеву.

В 2018 году изменилась система передачи полномочий по подбору организаций для детского отдыха. Комитет по образованию уже составил ряд инициатив в адрес Минобрнауки России и Совета Федерации по внесению изменений, направленных на повышение качества предоставляемых услуг в сфере детского отдыха.

Мы пытались сохранить особые условия закупок для социального питания и детского отдыха. Пока это не получилось, но будем продолжать бороться. Надо усилить меры по обеспечению комплексной безопасности там, где дети. Елена Киселева, депутат ЗакСа.

Напомним, ранее Piter.TV писал об отравлении детей и вожатых в лагере "Серебряный ручей". Из детского лагеря под Выборгом увезли в больницу 16 подростков.

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