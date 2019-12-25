Петербург экономически пострадал от пандемии сильнее Ленобласти

Почему так произошло, рассказал глава города Александр Беглов.

Экономика Петербурга во время COVID-кризиса пострадала сильнее, чем экономика Ленобласти. Причина – большая зависимость от колебаний на сырьевых и валютных рынках. Об этом рассказал глава Петербурга Александр Беглов в интервью "Петербургскому Дневнику".

Также губернатор отметил, что на территории Петербурга ограничения были более строгими и продолжительными, чем в соседнем регионе.

Помимо этого, в период жестких ограничений многие петербуржцы уехали в Ленинградскую область, поэтому там на 7,8% подскочил оборот продовольственных товаров.

Ранее губернатор Беглов оценил слухи о своей отставке.

Фото: Piter.TV