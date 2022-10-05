У 30-летнего петербуржца взорвалась в руках петарда

После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.

В городскую больницу им. Вредена 14 ноября доставили 30-летнего Комендантского проспекта. У него в руке взорвалась петарда. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам мужчины, он купил в ларьке петарду, которая взорвалась у него прямо в руке. У пострадавшего медики диагностировали взрывное ранение и множественные рваные раны кисти, а также скелетирование ногтевой фаланги пальца.

После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой. По данному факту проводится проверка.

Фото: Piter.tv