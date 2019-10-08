Впервые за 15 лет на Евровидении исполнят песню на русском языке

Текст для участника от РФ напишет поэт и крупный бизнесмен Михаил Гуцериев.

Впервые за последние 15 лет на Евровидении прозвучит песня на русском языке. Об этом пишет Regnum, ссылаясь на источники Первого канала.

Текст для участника, который будет представлять Россию на музыкальном конкурсе в 2020 году, напишет поэт и крупный бизнесмен Михаил Гуцериев. Он также может стать продюсером концертного номера.

В следующем году пройдет 65-й, юбилейный международный конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Право на его проведение получила Голландия, которая победила в 2019 году с песней Arcade Дунка Лоуренса.

Ранее были названы имена участников от России на "Детском Евровидении-2019".

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