  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:54
144
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Впервые за 15 лет на Евровидении исполнят песню на русском языке

0 0

Текст для участника от РФ напишет поэт и крупный бизнесмен Михаил Гуцериев.

Впервые за последние 15 лет на Евровидении прозвучит песня на русском языке. Об этом пишет Regnum, ссылаясь на источники Первого канала.

Текст для участника, который будет представлять Россию на музыкальном конкурсе в 2020 году, напишет поэт и крупный бизнесмен Михаил Гуцериев. Он также может стать продюсером концертного номера.

В следующем году пройдет 65-й, юбилейный международный конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Право на его проведение получила Голландия, которая победила в 2019 году с песней Arcade Дунка Лоуренса.

Ранее были названы имена участников от России на "Детском Евровидении-2019".

Фото: pixabay.com

Теги: евровидение, михаил гуцериев, музыкальный конкурс, русский язык
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии