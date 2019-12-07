Перформанс "Песни и пляски жизни. Смерти вопреки" в Петрикирхе

23 февраля в рамках пятого международного музыкального фестиваля "Классика без границ" в кафедральном соборе Святых Петра и Павла на Невском проспекте состоится мистический перформанс "Песни и пляски жизни. Смерти вопреки".

Этот спектакль результат творческой встречи музыкантов квартета StradiВаленки и звезды оперной сцены Олеси Петровой. В программе: свежий взгляд на шедевры мировой музыки Мусоргского, Шуберта, Шумана, Сен-Санса, Вагнера.

Олеся Петрова является выпускницей петербургской консерватории (класс профессора, Народной артистки СССР И. П. Богачевой). В 2011 году она завоевала Первую премию и приз зрительских симпатий на Международном конкурсе вокалистов "Радио Франс" в Париже. С 2012 года Олеся Петрова является солисткой Михайловского театра. С 2014 года регулярно выступает в "Метрополитен опере" и сотрудничает с театрами по всему миру.

Московский квартет StradiВаленки — это четыре музыканта, владеющие скрипкой, аккордеоном, роялем и контрабасом. Они объединились вместе в 2013 году.

Место проведения: Петрикирхе (Невский пр, 22-24)

Начало: в 19:00

Билеты: от 1200 рублей