В Кремле рассказали о разработанном в стране гиперзвуковом оружии.

Уникальные характеристики российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" подтверждены специалистами. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 мая сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Такой комментарий чиновник дал в качестве ответа на украинские сообщения о том, что ВСУ удалось сбить ракеты этого вида.

Президент неоднократно говорил, и наши технические специалисты неоднократно подтверждали, что этот вид оружия, ракеты "Кинжал", обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками. Это действительно так... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Москве, говоря об использовании "Кинжалов" при нанесении ударов по объектам Киева, отметили, что следует переадресовать вопрос к представителю министерства по обороне, так как этот вопрос находится в их прерогативе.

В Кремле прокомментировали расследование США связей Трампа с Россией.

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