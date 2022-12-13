Дмитрий Песков рассказал об абсурдности обвинений во вмешательстве России по американским выборам.

Американские спецслужбы уже не в первый раз в своих расследованиях приходят к выводу о невмешательстве со стороны России, это подтверждает абсурдность обвинений к Москве которые звучали ранее на самых разных уровнях власти в Вашингтоне. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 16 мая сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине. Таким образом чиновник прокомментировал доклад специального прокурора США об отсутствии доказательств связи экс-президента США Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 года. В Москве не думают, что в ближайшее время изменится тенденция США обвинять Россию во всем.

Если вы помните, мы ещё тогда самым решительным образом отвергали любые обвинения на этот счёт. Это первое. Второе, это не первый раз уже, когда американцы заряжают очень сложное и масштабное расследование, и потом в расследовании приходят к выводу об отсутствии какого-либо вмешательства... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле прокомментировали обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ