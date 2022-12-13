В Кремле прокомментировали обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ

Дмитрий Песков оценил сведения СМИ об обстреле российского региона фосфорными боеприпасами.

Специальная военная операция на Украине продолжается и будет продолжаться для того, чтобы не было обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник прокомментировал ситуацию с Белгородской областью, которая подверглась атаке противника с запрещенными фосфорными боеприпасами. Такие сведения в публичном пространстве появились в ряде СМИ. В Москве решительным образом осудили обстрел ВСУ запрещенным вооружением территории России.

В целом мы естественно самым решительным образом это осуждаем. Продолжается специальная военная операция и будет продолжаться, чтобы этого не было.... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что ни о каком вмешательстве России в выборы в Турции речи идти не может.

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