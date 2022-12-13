Песков заявил, что ни о каком вмешательстве России в выборы в Турции речи идти не может

В Кремле оценили пост в соцсетях Кемаля Кылычдароглу.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков опроверг слухи о возможности вмешательства Москвы в президентские и парламентские выборы в Турции. В ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами чиновник заметил, что такую дезинформацию могут распространять только лжецы. Ранее в социальных сетях кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу разместил пост на русском языке, в котором призвал Кремль не вмешиваться в выборы.

Я не знаю, что послужило причиной для таких воззваний. <...> Мы такие заявления решительно отвергаем, мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы, так и нужно говорить. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В России напомнили коллегам о том, что дорожат отношения ми с Анкарой, так как Турция до сих пор занимает ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных и мировых проблем, которая импонирует российскому руководству.

В Кремле считают, что Запад никогда не признает ошибочность санкций.

Фото и видео: Telegram /СМОТРИ