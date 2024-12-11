В Кремле отметили, что Москва намерена развивать эти отношения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия дорожит отношениями с Арменией. Об этом он рассказал журналистам.

В Кремле прокомментировали новость о том, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. Песков отметил, что это "абсолютно суверенное право" Еревана.

У нас свои двусторонние отношения с Арменией. Мы дорожим этими отношениями. Мы намерены их развивать и дальше. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что многие страны готовы стать площадкой для переговоров Путина и Трампа.

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