В Кремле рассказали, что конкретных решений по ситуации еще не принято.

Дмитрий Песков заявил, что Россия будет открывать границы по принципу взаимности. Об этом официальный представитель Кремля рассказал во время брифинга с журналистами. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, вопросы по сообщению с иностранными государствами обсуждаются с партнерами, однако конкретных решений еще не вынесено.

Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности...Как известно, контакты сейчас осуществляются, но пока решений не принималось Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Китай начал обсуждать возобновление авиасообщения с Россией.