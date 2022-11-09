Песков выразил уверенность, что Путин однажды приедет на Донбасс

В Кремле назвали "естественной" будущую поездку президента РФ в данный регион.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что глава государства однажды приедет с рабочим визитом на Донбасс. В настоящее время у политика нет подобных планов. Чиновник считает естественными размышления о возможности поездки на высшем уровне в новые присоединившиеся к составу РФ регионы - Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет на Донбасс. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в конце мая текущего года представитель Кремля объяснил прессе, что российские политики ездят на Донбасс по индивидуальным планам. Эти визиты зависят от целесообразности и необходимости, поэтому не могут быть праздными.

Песков высоко оценил уровень работающих в Луганске журналистов.

Фото и видео: Telegram / SHOT