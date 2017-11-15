Песков: вакцинация в России остается добровольной

Представитель Кремля посчитал, что президент даст развернутый ответ на эту тему.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что вакцинация в России остается добровольной. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

Завтра, 30 июня, состоится "Прямая линия с Владимиром Путиным". Песков предположил, что президент озвучит свою точку зрения на эту тему.

Вакцинация действительно остается добровольной. Собственно, я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Песков подчеркнул, что повар в детской столовой должен иметь санитарную книжку. В противном случае он может не работать поваром. По мнению Пескова, это та же самая прививка. Каждый, кто работает с людьми, должен привиться.

Ранее мы сообщили, что Кабмин выделит почти 6 млрд рублей для системы здравоохранения.

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