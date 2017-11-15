Кабмин выделит почти 6 млрд рублей для системы здравоохранения

Углубленная диспансеризация населения начнется с 1 июля.

Правительство России выделит регионам порядка 6 млрд рублей для начала углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин дал поручение начать углубленную диспансеризацию перенесших ковид. В этой связи правительство решило поддержать систему здравоохранения. Мишустин подчеркнул, что заболевание не проходит бесследно. Пациенты жалуются на тяжелые осложнения, вызванные коронавирусом. В таких случаях важно получить рекомендации врачей и начать лечение.

Глава кабмина добавил, что диспансеризация будет проводиться для тех, кто переболел коронавирусом, но забывать о мерах предосторожности не стоит.

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Видео: Правительство России