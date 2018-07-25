В ЛНР заметили солдат ВСУ в форме Народной милиции

С 1 по 3 июля украинские СМИ будут снимать постановочные видеосюжеты.

Украинские военнослужащие переоделись в форму сотрудников Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.

Инцидент произошел в подконтрольном Киеву поселке Новотошковском. Народная милиция заметила ВВУ в форме. Они делали вид, что проводят инженерные работы. Филипоненко напомнил, что с 1 по 3 июля в зону ответственности 57-ой бригады украинских силовиков прибывает группа 74-го Центра информационно-психологических операций ВС Украины и представители СМИ ("Украина", "5 канал", "24 канал". Также на линии соприкосновения появятся члены иностранных информационных агентств Канады и Франции. Они будут снимать постановочные видеосюжеты, в которых обвинят Народную милицию ЛНР в нарушениях режима прекращения огня.

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Видео: Youtube/Народная милиция ЛНР