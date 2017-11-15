Авиакомпании России хотят отменить рейсы на курорты Кубани

Речь идет об отмене половины рейсов из-за невозможности соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации.

Российские авиакомпании рассматривают возможность сократить полеты в города Краснодарского края. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к группе "Аэрофлот".

Все российские авиакомпании могут отменить полеты в Сочи, Анапу и Геленджик. Владельцы отелей Краснодарского края рассказали, что пилотам в командировках откажут в размещении, если у них не будет сертификата о вакцинации или свежего ПЦР-теста. У многих авиакомпаний экипажи остаются в городах Краснодарского края. Они выполняют курортную программу полетов. Однако, авиаперевозчики не могут обеспечить пилотам постоянные проверки на коронавирус или сертификаты о вакцинации.

По данным источника, авиакомпания "Аэрофлот" может сократить полетную программу в регион на 40-50%.

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