Песков сообщил о прогрессе в переговорах по возвращению россиян из плена ХАМАС

Сотрудник Кремля объяснил сложности, связанные с дипломатическим урегулированием ситуации.

Москва работает над возвращением своих граждан из плена радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Власти намерены добиться их освобождения. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4 ноября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Мероприятие состоялось в ходе выставки "Россия", организованной в Москве. Чиновник объяснил прессе, что существует определенный прогресс в переговорах, а диалог сохраняется со всеми сторонами.

Ситуация осложняется тем, что нет одной стороны, которая может принять решение отпустить этих заложников, которые имеют гражданство России, и освободить их. Решение требует согласования позиций нескольких сторон. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: все крупные компании в России привыкли хеджировать санкционные риски.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ