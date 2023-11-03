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Песков: все крупные компании в России привыкли хеджировать санкционные риски

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В Кремле рассказали о санкционном давлении на бизнес.

Все крупные компании на территории России привыкли хеджировать санкционные риски. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 3 ноября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что ограничения действительно создают дополнительные проблемы, однако крупный и средний бизнес в финансовой, производственной, строительной, добычной, транспортной сферах уже привык учитывать риски.

Санкции создают дополнительные проблемы. Но мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: бизнес, дмитрий песков, кремль, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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