Песков: все крупные компании в России привыкли хеджировать санкционные риски

В Кремле рассказали о санкционном давлении на бизнес.

Все крупные компании на территории России привыкли хеджировать санкционные риски. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 3 ноября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что ограничения действительно создают дополнительные проблемы, однако крупный и средний бизнес в финансовой, производственной, строительной, добычной, транспортной сферах уже привык учитывать риски.

Санкции создают дополнительные проблемы. Но мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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