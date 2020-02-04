Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы

Руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил, что на данный момент приглашение еще не рассылались
В настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня
прокомментировал чиновник
Ранее журналисты интересовались, приедет ли президент Польши Анджей Дуда в Россию в мае.
Piter.tv писал о том, что Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ.
Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News
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