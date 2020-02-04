Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы

Вопрос не стоит на повестке дня в Кремле.

Руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил, что на данный момент приглашение еще не рассылались

В настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня прокомментировал чиновник

Ранее журналисты интересовались, приедет ли президент Польши Анджей Дуда в Россию в мае.

Piter.tv писал о том, что Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News