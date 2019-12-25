Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья Владимира Путина. Чиновник сделал это в эфире программы на "Первом канале".
Песков заявил, что здоровье у главы государства "отменное".
В этом можно убедиться, посмотрев на его рабочий график, - сказал Песков.
По его словам, все контакты Путин сейчас осуществляет по видеоконференциям. При этом работы у президента стало ещё больше. Песков уточнил, что сейчас Владимиру Путину приходится работать более интенсивно.
Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
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