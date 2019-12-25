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Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Сегодня, 15:11
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matveyvn

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

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"Отменное", - сказал пресс-секретарь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья Владимира Путина. Чиновник сделал это в эфире программы на "Первом канале".

Песков заявил, что здоровье у главы государства "отменное".

В этом можно убедиться, посмотрев на его рабочий график, - сказал Песков.

По его словам, все контакты Путин сейчас осуществляет по видеоконференциям. При этом работы у президента стало ещё больше. Песков уточнил, что сейчас Владимиру Путину приходится работать более интенсивно.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Теги: коронавирус, песков, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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