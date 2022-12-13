Песков рассказал о новом порядке публикаций деклараций парламентариями

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о новом порядке подачи публикаций деклараций парламентариями. В ходе регулярного телефонного брифинга чиновник из Кремля отметил, что следует дождаться того момента, когда данный законопроект выйдет в окончательном формате. Он добавил, что свою специфику в вопрос вносит проведение специальной военной операции на Украине.
Подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников. Это обязательное условие, и это уже наработанная система. Антикоррупционный орган продолжает свою работу, продолжает проверять данные.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас объявил СМИ о том, что российский закон о новом порядке публикации деклараций будет рассмотрен политиками страны не ранее 1 февраля 2023 года
В Кремле оценили возможность закрытия Эстонией судоходства для России.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ
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