Песков рассказал о новом порядке публикаций деклараций парламентариями

В Кремле рассказали о том, что следует дождаться, когда депутаты и сенаторы доведут документ до финальной стадии.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о новом порядке подачи публикаций деклараций парламентариями. В ходе регулярного телефонного брифинга чиновник из Кремля отметил, что следует дождаться того момента, когда данный законопроект выйдет в окончательном формате. Он добавил, что свою специфику в вопрос вносит проведение специальной военной операции на Украине.

Подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников. Это обязательное условие, и это уже наработанная система. Антикоррупционный орган продолжает свою работу, продолжает проверять данные. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас объявил СМИ о том, что российский закон о новом порядке публикации деклараций будет рассмотрен политиками страны не ранее 1 февраля 2023 года

В Кремле оценили возможность закрытия Эстонией судоходства для России.

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