Песков: расширение НАТО на Украину - вопрос жизни и смерти для России

Кремль видит, чем занимается альянс у границ с РФ, отметил представитель Кремля.

Расширение Североатлантического альянса на Украину, в Грузию и Молдавию является вопросом жизни и смерти для России. Об этом заявил в эфире телевизионного канала "Россия 1" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению официального представителя Кремля, Соединенные Штаты не задают вопросов, что не нравится Москве при расширении блока, а просто делают это.

Мы видим, что делает НАТО, мы видим маневры у наших границ, мы видим поставки огромного количества техники. Они через Грецию завозят и по другим направлениям <…> Конечно, это уже вопрос, ну, фактически, жизни и смерти для нас. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ответ России на расширение Североатлантического альянса на восток может быть самым разным. Они зависят от того, какие рекомендации сделают российские военные эксперты, отметил глава государства.

Фото: kremlin.ru