Путин: ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным

Ответ России на расширение Североатлантического альянса на восток может быть самым разным. Об этом в интервью телевизионному каналу "Россия 1" заявил президент страны Владимир Путин.

Глава государства уточнил, ответы на действия НАТО зависят от того, какие рекомендации сделают российские военные эксперты. Путин напомнил, что Москва уже предоставила блоку и Соединенным Штатам свои предложения по гарантиям стратегической безопасности для достижения дипломатического переговорного результата.

Мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить <…> предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закреплённого, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Владимир Путин, президент РФ

В ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, Путин отметил, что гарантии безопасности со стороны Вашингтона Москва должна получить как на сегодняшний день, так и на историческую перспективу. Глава государства добавил, что в целом дипломаты видят положительную реакцию на обсуждение данной проблемы с представителями Соединенных Штатов.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не согласились с предложениями по гарантиям безопасности по НАТО.

Фото: kremlin.ru