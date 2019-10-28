Песков усомнился в данных о массовом закрытии бизнеса в РФ

По данным СМИ, в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за текущий год закрылось 668 тысяч юридических лиц.

Песков заявил, что "эти данные абсолютно не совпадают" с полученными из Корпорации по малому и среднему бизнесу и из налоговой службы. В этих организациях информация о наиболее благоприятных процессах. Пресс-секретарь заметил, что в развитии бизнеса есть проблемы, но там явно заметен рост.

Также Песков заявил о ряде нюансов. Например, юрлицо может перейти из категории малого бизнеса в средний бизнес.

Ранее в Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам.

Видео: Youtube/ NBC News, BBC News, CBS News