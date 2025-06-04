В Кремле отреагировали на вчерашние сообщения об атаке СБУ по конструкции.

Киевский режим совершал атаку на Крымский мост. Соответствующее заявление от 3 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля добавил, что наша страна будет принимать меры предосторожности, исходя из террористической сущности украинских властей. Эксперт из Москвы заметил, что транспортная инфраструктура на полуострове не повреждена, а мост продолжает работу в привычном режиме.

Киевский режим продолжает атаковать объекты мирной инфраструктуры, российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности.. Взрыв действительно был, ничего не повреждено. Мост работает. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Кремль ответил Зеленскому, назвавшему российских переговорщиков "идиотами".

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ