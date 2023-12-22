В Кремле прокомментировали заявление Джона Кирби об отсутствии денег на помощь для ВСУ.

Все больше представителей американского истеблишмента начинают задаваться вопросом о том, куда тратятся денежные средства, которые Вашингтон выделяет киевскому режиму, а также о том, насколько эффективна эта финансовая помощь для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 января поделился официальный представитель администрации при президенте Дмитрий Песков. Таким образом чиновник отреагировал на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби о прекращении осуществления поставок оружия и военной техники ВСУ в связи с отсутствием бюджетных средств на эти нужды.

В США продолжаются внутренние дебаты. Все больше и больше представителей политического истеблишмента интересуются краеугольным вопросом, куда тратятся их деньги, налогоплательщиков, были потрачены астрономические суммы... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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