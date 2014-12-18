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Песков: буква "М" в аббревиатуре МОК не означает монополию на спортивный мир

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В Кремле отметили, что спортивный мир многогранен и охватывает огромное количество стран.

Буква "М" в аббревиатуре Международного олимпийского комитета (МОК) не означает монополию на спортивный мир. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на слова директора департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймса Маклеода о том, что организация просит страны "проявлять осторожность в отношении Всемирных игр дружбы", которые пройдут в России в 2024 году. Песков отметил, что спортивный мир многогранен и охватывает огромное количество стран

Форматы могут быть разные, и страны могут быть разные. И это все может происходить вне контекста МОКа.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал контакты Байдена с Си Цзиньпином личным правом двух стран.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, международный олимпийский комитет, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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