Песков: США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег

По его словам, Вашингтон тратит свыше 200 млн долларов в час на обслуживание государственного долга.

США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

По словам Пескова, Вашингтон тратит свыше 200 млн долларов в час на обслуживание государственного долга. Так он ответил на вопрос, могут ли у США закончиться средства на поддержку Украины. Он добавил, что у них скоро могут сломаться "печатные станки".

Ранее Лавров прокомментировал слова Байдена об Украине.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН