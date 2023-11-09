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Песков: США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег

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По его словам, Вашингтон тратит свыше 200 млн долларов в час на обслуживание государственного долга.

США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

По словам Пескова, Вашингтон тратит свыше 200 млн долларов в час на обслуживание государственного долга. Так он ответил на вопрос, могут ли у США закончиться средства на поддержку Украины. Он добавил, что у них скоро могут сломаться "печатные станки".

Ранее Лавров прокомментировал слова Байдена об Украине.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: деньги, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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