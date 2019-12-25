Песков: Россия видит долю своей ответственности в ситуации с вакцинацией от COVID-19

В Кремле отметили, немаловажную роль в темпах вакцинации играет отношение россиян к прививкам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны видят долю своей ответственности в том, что уровень вакцинации от коронавируса в стране остается недостаточным. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, в данной ситуации также немаловажную роль играет отношение к прививкам со стороны россиян.

Есть традиция - во всем винить государство. Конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности. И, разумеется, не все, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Российские власти уверены, что они должным образом справились с обеспечением условий для повсеместной вакцинации от COVID-19, отметил Песков. Он напомнил, в ряде регионов практикуется проведение розыгрышей призов среди вакцинированных для стимуляции населения прививаться от коронавируса. Однако Песков исключает возможность "поголовной оплаты" за вакцинацию.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российские власти проиграли кампанию по информированию населения о COVID-19, а также методах противодействия ему и вакцинации. Он отметил, гражданам не дают четкие ответы на вопросы о том, почему бывают осложнения, и почему привитые все равно могут заболеть, что заставляет граждан страны задумываться о пользе препаратов.

Фото: kremlin.ru