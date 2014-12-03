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Песков: Россия признательна за ленд-лиз, оказанный США в годы ВОВ

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По его словам, Россия должна быть признательна своим союзникам.

Россия признательна за ленд-лиз, оказанный США Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне "Знание. Первые".

По его словам, Россия должна быть признательна своим союзникам, которые помогали одержать победу над фашизмом. Он подчеркнул, что ленд-лиз действительно помог СССР. Также Песков напомнил, что в 2006 году Россия совершила последние платежи за эту услугу.

Мы должны это ценить и не должны это забывать.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков прокомментировал заявление Макрона о давлении на Россию.

Видео: Российское общество "Знание"

Теги: дмитрий песков, ленд-лиз, пресс-секретарь президента россии, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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