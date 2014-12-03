Песков: Россия признательна за ленд-лиз, оказанный США в годы ВОВ

Россия признательна за ленд-лиз, оказанный США Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне "Знание. Первые".
По его словам, Россия должна быть признательна своим союзникам, которые помогали одержать победу над фашизмом. Он подчеркнул, что ленд-лиз действительно помог СССР. Также Песков напомнил, что в 2006 году Россия совершила последние платежи за эту услугу.
Мы должны это ценить и не должны это забывать.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков прокомментировал заявление Макрона о давлении на Россию.
Видео: Российское общество "Знание"
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