По его словам, Россия должна быть признательна своим союзникам.

Россия признательна за ленд-лиз, оказанный США Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне "Знание. Первые".

По его словам, Россия должна быть признательна своим союзникам, которые помогали одержать победу над фашизмом. Он подчеркнул, что ленд-лиз действительно помог СССР. Также Песков напомнил, что в 2006 году Россия совершила последние платежи за эту услугу.

Мы должны это ценить и не должны это забывать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков прокомментировал заявление Макрона о давлении на Россию.

Видео: Российское общество "Знание"