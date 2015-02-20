Песков: Африка испытывает беспрецедентное давление из-за саммита с Россией

В Кремле уточнили, что давление на африканские государства оказывали США и Франция.

Африка испытывает беспрецедентное давление со стороны западных стран из-за саммита с Россией. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле уточнили, что давление на африканские государства оказывали США и Франция. Песков подчеркнул, что другие западные страны также "пытаются вносить свою толику в эти усилия". Отметим, что саммит "Россия – Африка" пройдет 27-28 июля в Петербурге.

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