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Песков: Африка испытывает беспрецедентное давление из-за саммита с Россией

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В Кремле уточнили, что давление на африканские государства оказывали США и Франция.

Африка испытывает беспрецедентное давление со стороны западных стран из-за саммита с Россией. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле уточнили, что давление на африканские государства оказывали США и Франция. Песков подчеркнул, что другие западные страны также "пытаются вносить свою толику в эти усилия". Отметим, что саммит "Россия – Африка" пройдет 27-28 июля в Петербурге.

Ранее в Кремле назвали цель встречи Путина и Лукашенко.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: африка, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, форум
Категории: Лента новостей, Новости России,

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