В ДТП с каршерингом на перекрестке Королева и Сизова пострадали три человека

Одним из пострадавших оказался пешеход.

Около часа ночи в субботу, 7 ноября, на пересечении проспекта Королева и улицы Сизова произошло жесткое ДТП. Как рассказали очевидцы в соцсетях, на перекрестке столкнулись арендованный "Ниссан" и "Киа".

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу, каршеринг под управлением 24-летнего водителя сначала врезался в другую машину, затем наехал на 51-летнего пешехода, стоящего на тротуаре. Остановил дикую поездку столб рекламного биллборда, "Киа" в результате удара вылетела на клумбу.

Отмечается, что в ДТП пострадал упомянутый пешеход, водитель "Киа" и 24-летняя девушка, сидевшая на пассажирском сиденье в "Ниссане". По факту ДТП проводится проверка.

Тронулся на зеленый, вообще его даже не видел, просто сумасшедший удар, два пешехода сильно пострадали, увезли, водителя каршеринга надо арестовывать. рассказал очевидец аварии

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