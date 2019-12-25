Пес-поисковик Шелдон скончался в Петербурге. Четвероногий сотрудник поискового отряда "ЛизаАлерт" спас жизнь многим детям и пенсионерам. О смерти Шелдона рассказали в официальном паблике в соцсети "Вконтакте".
Как рассказали в отряде, пес охотно выполнял лесные задачи, обучаясь ходить по следу или реагировать должным образом на людей, которых почует или услышит. И вскоре обучение дало свои плоды.
В сентябре 2020 года Шелдону поставили тяжелый диагноз - лимфома, но он не сдавался и продолжал выходить на поиски. В августе Шелдон умер. Добровольцы отряда написали, что запомнят его невозмутимым и радостным.
Мы запомним Шелдона большим, добрым, невозмутимым и жизнерадостным. Пусть в вашей памяти он тоже останется таким
добавили в отряде "ЛизаАлерт".
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Фото: Вконтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер
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