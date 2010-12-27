Первокурсники выборгского филиала РАНХиГС получили студенческие билеты

Торжественное мероприятие прошло 4 сентрября. Напутственные слова выпускникам сказал заместитель главы администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области Андрей Голобородько.

Вчера в Выборгском филиале РАНХиГС состоялось торжественное мероприятие со вручением поступившим на обучение студентам студенческих билетов. Поздравить молодых горожан, получающих свое официальное свидететльство о вступлении в студенческую жизнь пришел заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области Андрей Голобородько.

Замглавы пожелал студентам хорошей учебы, а также выразил ребятам поздравления с началом нового этапа в их жизни.

Для органов государственной и муниципальной службы города Выборга, городских и сельских поселений Выборгского района очень важно иметь грамотных, профессиональных управленцев. От вас во многом будет зависеть будущее не только нашего города и района, но и всей страны - главы администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько





Напутственные слова выпускникам также сказали директор Выборгского филиала РАНХиГС, депутат МО "Город Выборг" Виктория Иваненко и председатель Студенческого совета Валерия Данилова.

По материалам пресс-службы МО "Выборгский район"