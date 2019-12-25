В Купчино первоклассник оказался в реанимации с отравлением психостимулирующими средствами

Перед этим он выпил неизвестную жидкость.

В Купчино первоклассник выпил неизвестную жидкость и попал в реанимацию. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Около десяти часов вечера 25 февраля из квартиры на углу Дунайского проспекте и Малой Карпатской улицы в детскую больницу увезли 7-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали с острым отравлением психостимулирующими средствами. Школьник помещен в реанимацию.

Часом ранее ребёнок выпил неизвестную жидкость. Полулитровая бутылка с прозрачной жидкостью направлена на экспертизу.

Сам ребенок живет и учится в Шушарах. Как он оказался и что делал в Купчино, выясняется.

Ранее 7-месячного мальчика нашли мертвым в квартире на Валдайской улице.

Фото: Piter.TV