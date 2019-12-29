Первый женский экипаж патрульного катера прибыл в Петербург

В городе на Неве будет проводиться подготовка экипажа.

Первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа "Раптор" прибыл для подготовки в Объединенный учебный центр в Петербурге. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Женский экипаж в составе трех человек сформировали на Черноморском флоте в соответствии с решением министра обороны РФ. Подготовка в Петербурге продлится до 27 апреля. За это время экипаж освоит технические средства катера, включая энергетическую установку, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации, отработает навыки управления катером.

Патрульные катера проекта 03160 типа "Раптор" построены на заводе "Пелла" по заказу ВМФ и предназначены для несения патрульной службы в прибрежной зоне.

Фото: Википедия