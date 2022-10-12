Первый университетский стартап из Санкт-Петербурга готов к приёму инвестиций через федеральный проект

Первый участник федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" Минобрнауки России из стен легендарного Санкт-Петербургского технологического института успешно прошёл экспертизу Фонда "Сколково" в рамках программы возмещения инвестиций.

Программа возмещения инвестиций в университетские стартапы принята правительством РФ на базе успешно зарекомендовавшей себя программы возмещения инвестиций в участников проекта "Сколково". Фонд сотрудничает более чем с 300 частными инвесторами. С 2019 года бизнес-ангелы проинвестировали в стартапы "Сколково" свыше 3,3 млрд рублей, из которых более 1,6 млрд рублей возмещено инвесторам.

По программе возмещения инвестиций в университетские стартапы государство выделит 13 млрд рублей до 2030 года. Инвестиции в вузовский стартап должны составлять не менее 500 тыс. рублей. Количество стартапов для инвестирования не ограничено, К нам поступают заявки из всех регионов страны. Университетское техпредпринимательство развивается, и всё больше проектов находят своих инвесторов, которым программа возмещения инвестиций "Сколково" позволяет на входе снизить финансовые риски в два раза. Cергей Кржановский, вице-президент по грантам, экспертизе и тендерной деятельности, управляющий директор Фонда "Сколково"

На сегодняшний день экспертизу "Сколково" прошли девять университетских проектов, в числе которых и "Сибирь". В 2023 году основатели стартапа Александра Иванова и Вероника Черкашина вывели на рынок покрытие для стационарных объектов (нефтегазодобывающие платформы, буровые платформы, портовые сооружения) и начали разработку инновационного состава для мобильных объектов (суда различной грузоподъемности, яхты и маломерный флот).

В будущем году у стартапа будет два сертифицированных и испытанных в натурных условиях продукта, готовых к коммерциализации – Эксидис (для стационарных объектов) и Эксидис Shipping (для мобильных объектов).

Наша основная задача - разработка и внедрение противообрастающих и антикоррозионных покрытий, не уступающих по своим свойствам зарубежным аналогам. Команда обладает всеми научными и производственными компетенциями для разработки высококачественных продуктов. Сейчас наш стартап находится на стадии переговоров с потенциальными инвесторами, некоторых из них нашел Фонд "Сколково". Для развития проекта мы уже привлекли 5 млн рублей инвестиций. Александра Иванова, генеральный директор ООО "Сибирь"

В рамках программы возмещения инвестиций по федеральному проекту "Платформа университетского технологического предпринимательства" Минобрнауки России инновационный центр "Сколково" уже выплатил возмещение первым инвесторам, осуществившим инвестиции в университетский стартап. Возврат части инвестиций был проведен в рамках первого раунда инвестиций в вузовский стартап UMAP, который разрабатывает indoor-карты для навигации внутри помещений. Стартап получил финансирование в размере 1,8 млн рублей. Обоим бизнес-ангелам, вложившим по 900 тыс. рублей каждый, уже возмещена половина инвестиций — по 450 тыс. рублей.

Это опыт, который показал, что программа возмещения инвестиций в университетские стартапы, одобренная правительством РФ, полноценно работает. UMAP, получивший в прошлом году грант "Студенческий стартап", в этом году привлёк частные инвестиции, а инвестор возместил 50% суммы, воспользовавшись кешбеком от Фонда "Сколково". Олег Чурилов, директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России

Благодаря вложению в стартапы "Сколково" или вузовские стартапы частные инвесторы могут возместить до половины своих вложений. Максимальная сумма возмещения каждому инвестору за инвестиции в один стартап – 20 млн рублей.

Программа "Сколково" — это отличная возможность инвесторам снизить свои риски и помочь молодым проектам с хорошим потенциалом двигаться быстрее. Артем Шутко, частный инвестор

Узнать подробнее о программе и подать заявку можно на сайте "Сколково".