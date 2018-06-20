Первый туристический вагон отравится в Выборг 2 мая

А также 4, 10, 18, 25 мая 2019 года.

В начале вновь открывается сезон увлекательных путешествий в Выборг в "Туристическом вагоне" электропоезда "Ласточка". Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Ближайшие поездки пройдут – 2 мая, а также 4, 10, 18, 25 мая 2019 года. Экскурсионная "Ласточка" в эти дни будет отправляться с Финляндского вокзала в 9:30. Пассажиры в ходе поездки смогут узнать много интересных фактов из истории мест, через которые проходит маршрут поезда.

Помимо покупки билета в 4 или 5 кассе на Финляндском вокзале нужно оформить услугу по проведению экскурсии, стоимость которой составляет 99 рублей. К экскурсии можно присоединиться и по пути, оплатив билет контроллеру.

Традиционная викторина в конце поездки выявит самых внимательных пассажиров, которых наградят сувенирами от компании.

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Фото: Piter.TV