Первый рейс авиакомпании "Ай Флай" из Хабаровска встретили в Петербурге

Перелеты из Хабаровска в Северную столицу будут осуществляться по вторникам и пятницам.

Во вторник, 6 июня, в Пулково приземлился первый самолет перевозчика "Ай Флай". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.

Перелеты из Хабаровска в Северную столицу будут осуществляться по вторникам и пятницам. Рейсы "Ай Флай" выполняются на широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетах Airbus А330-200 в компоновке 345 и 370 кресел экономического класса.

Отметим, что авиакомпания предлагает субсидированные билеты для летящих в Петербург. Льготами могут воспользоваться пассажиры в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины – 55 лет, инвалиды I группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства I, II групп, многодетные семьи, жители Дальневосточного Федерального округа, имеющие постоянную регистрацию в регионе.

Фото: Piter.TV