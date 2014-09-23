Первый компонент вакцины от коронавируса получили 11,9 млн россиян

Первый компонент вакцины против коронавируса в России получили уже 11,9 млн граждан, оба компонента – 7,5 млн человек. Об этом на брифинге рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова обратилась к гражданам РФ с просьбой вакцинироваться, так как только это поможет достичь показателей коллективного иммунитета. Для этого нужно привить 69 миллионов человек.
В России зарегистрировано 4 771 372 случая заражения, выздоровели 4 394 639 человек, умерли 108 588.
Голикова: "Новых ограничений на майские праздники не будет".
Фото: Gustavo Fring / Pixels
Видео: официальный сайт Правительства РФ
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