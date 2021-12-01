Ксеноботы сами умеют делаться и формировать небольшие группы.

Первые в мире биороботы научились размножаться. Об этом рассказали авторы научного издания NewScientist со ссылкой на проведенное исследование сотрудниками американского Университета Вермонта. Ученые обнаружили, что созданные ими биороботы смогли самовоспроизводиться.

Ксеноботы были созданы из клеток лягушки. Они в лабораторных условиях научились образовывать небольшие структуры, а также самоорганизовываться и перемещать "грузы". При скоплении по группам боты за пять дней формируют сферы из примерно трех тысяч клеток. Из этих клеток и получаются новые ксеноботы. Установлено, что группы из 12 биороботов могут работать сообща. При этом они организуют одно или два новых поколения.

Один ксенобот-родитель может запустить процесс размножения, а затем случайно второй родитель может поместить больше ячеек в эту кучу клеток и так далее. Джош Бонгард, ведущий автор исследования

При каждом дополнительном раунде репликации биороботами создается все менее способное к самовоспроизведению потомство. В последнем поколении ксеноботы имеют менее 50 клеток. Это не дает им размножаться и плавать.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

