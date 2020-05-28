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Видео: в Петербург прибыла новая поставка троллейбусов

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В "Горэлектротрансе" отметили, что, несмотря на сложную ситуацию, договоренности о поставке троллейбусов остаются в силе.

Ко Дню города в Петербург доставили первые троллейбусы из новой партии. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс". 

Предприятие получает их в лизинг. Троллейбусы направят туда, где наблюдаются серьезные пассажиропотоки. Маршрут №31 "Адмирал" будет курсировать между Северным проспектом и проспектом Добролюбова. Он пролегает через 4 станции ― "Академическую", "Лесную", "Петроградскую" и "Спортивную"

На данный момент в город прибыли 5 троллейбусов, также в парк поступит 87 таких машин. 

Ранее сообщалось, что Горэлектротранс намерен взять в лизинг троллейбусы на 1 млрд рублей. 

Видео: пресс-служба "Горэлектротранс"

Теги: транспорт, троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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