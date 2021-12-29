Первые торги по аренде нежилой собственности Петербурга пройдут в марте

Точное количество объектов, которые будут выставлены в текущем году, пока не определено.

Комитет имущественных отношений подписал договор с Фондом имущества на подготовку и организацию аукционов по аренде объектов нежилого фонда, принадлежащих городу. Кроме стандартных процедур Фонд должен будет провести анализ объектов на предмет их дальнейшего использования, подготовить презентацию, заняться маркетинговым продвижением, организовать показы потенциальным участникам торгов и помочь им в оформлении заявок. Об этом сообщили "Новостям малого бизнеса" в пресс-службе Фонда.

Первые торги пройдут уже в марте. Точное количество объектов, которые будут выставлены в текущем году, пока не определено.

В 2021 году провели 205 аукционов, суммарная площадь выставленных объектов составила 33,3 тысячи квадратных метров. В этом году указанные показатели могут вырасти за счет объектов, выявленных в процессе инвентаризации. Только в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга по результатам заседаний рабочих групп для сдачи в аренду определили более 300 объектов, на торги уже попали более 20%.

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