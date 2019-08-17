Жительница Канады рассказала о первых симптомах рака кожи

Все началось с появления едва заметного пятна над ее губой.

Жительница канадской провинции Новая Шотландия Трейси Френч (Tracy French) рассказала о первых симптомах рака кожи. Ее слова приводит издание The Sun.

Женщина утверждает, что все началось с появления едва заметного пятна светло-розового цвета над верхней губой. Со временем нарост покрылся чешуйками и встревожил дерматолога. Трейси не придавала новообразованию значения, пока оно не начало краснеть. Тогда она обратилась в больницу, где ее направили на биопсию.

Обследование выявило карциному плоскоклеточную — злокачественную опухоль кожи. Френч перенесла операцию и избавилась от опасного заболевания.

Теперь женщина советует всем окружающим тщательнее защищаться от прямых солнечных лучей, а также сразу обращаться к врачам при первом появлении странных пятен на теле.

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Видео: YouTube / Наука 2.0