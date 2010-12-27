В Индии врачи удалили 7-летнему ребенку 526 зубов

Доктор предположил, что такое отклонение могло появиться из-за генетики, окружающей среды или излучения вышек сотовой связи.

В стоматологическом институте индийского города Ченнай, штат Тамилнад, врачи удалили семилетнему ребенку 526 зубов. Об этом сообщила газета The New Indian Express.

Мальчик стал жаловаться на опухоль, которая росла в правом углу его нижней челюсти. После рентгена и компьютерной томографии врачи увидели у мальчика новообразование с множеством мелких рудиментарных зубов.

Операция длилась полтора часа, врачи удалили нарост весом 200 граммов. Доктор предположил, что такое отклонение могло появиться из-за генетики, окружающей среды или излучения вышек сотовой связи. Сейчас у мальчика 21 зуб, как и должно быть в 7 лет. Но к 16 годам, возможно, придется ставить имплантаты.

Несколько дней назад в Индии хирурги извлекли из желудка девушки 1,6 кг золотых украшений.

Фото: The New Indian Express