В первые майские деньки в Петербурге будет около 15 °С тепла

В первые майские праздники на территории России температура воздуха будет выше нормы на 6-8 °С.

Теплая погода в первые майские праздники порадует почти всех россиян. По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, практически на всей территории РФ в выходные дни температура воздуха будет выше нормы на 6-8 °С. Холоднее будет только на Чукотке и на севере Якутии. В этих регионах температура опустится ниже нуля. Об этом заявил Вильфанд во время пресс-конференции в ТАСС.

Практически везде температура около и выше нормы. На европейской территории России температура будет выше нормы на 6-8 градусов. <...> Температура ниже нулевой отметки прогнозируется на севере азиатской территории России, на Чукотке и на севере Якутии. Роман Вильфанд

Глава Гидрометцентра отметил, что на юге европейской части России, например в Астрахани и Волгограде, температура воздуха будет достигать 30 °С. В Ростовской области, в Краснодарском крае в майские праздники будет немного прохладнее — 20-23 °С.

В умеренных широтах европейской части нашей страны (в Московской, Тверской, Ивановской, Ярославской, Владимирской, Рязанской областях) 1 мая воздух прогреется до 25 °С, 2 мая будет на 3 °С теплее.

В майские праздники жителей и гостей Северной столицы также порадует теплая и солнечная погода. 1 мая воздух прогреется до 15 °С, 2-3 мая похолодает до 11-13 °С. При этом пройдут кратковременные дожди.

Прохладнее всего будет в южных густонаселенных районах Западной Сибири (Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях). Там в первые майские денечки воздух прогреется до 12-15 °С. На юге Иркутской области, в Тыве, Хакасии, на юге Хабаровского края, на юге Амурской области жары тоже не стоит ждать. 1-2 мая в этих регионах будет 12-14 °С.

Фото: meteoinfo.ru