Харш Вардхан заявил о начале всеиндийской национальной прививочной кампании.

Первая волна вакцинации от COVID-19 в Индии займет до шести месяцев. Об этом журналистам заявил министр здравоохранения Харш Вардхан.Утром 16 января чиновник в рамках видеоконференции объявил о начале массовой вакцинации среди населения.

В первой части этой стратегии мы намереваемся вакцинировать 300 миллионов человек, как я уже сказал, медиков, людей, которые борются с коронавирусом, людей старше 50 лет и людей с сопутствующими заболеваниями Харш Вардхан, министр здравоохранения Индии

Напомним, что сейчас в стране функционирует около трех тысяч прививочных центров. В столице Нью-Дели открыто более 80 пунктов. Постепенно число медицинских центров, в которых можно будет вакцинироваться, будет расти. К концу января власти откроют пять тысяч подобных мест,к марту - 12 тысяч.

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