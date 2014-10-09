Первая умная остановка общественного транспорта заработала в Петербурге

Пока что это пилотный проект.

В Петербурге появилась первая умная остановка общественного транспорта, оснащенная несколькими городскими системами, в том числе системой видеонаблюдения. Пока что это пилотный проект, рассказали в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина.

"Умная" остановка находится по адресу: ул. Малая Садовая, д. 3/54, лит. А. Проект реализован Городским мониторинговым центром, подведомственным учреждением Комитета по информатизации и связи.

На остановке есть видеокамеры с обзором павильона и прилегающей к нему территории. Также остановка располагает встроенным динамиком, предназначенным для информирования при возникновении чрезвычайных ситуаций. Также остановочный пункт оснащен модулем системы "Говорящий город", который предназначен для помощи людям с ограниченной мобильностью. Благодаря этому модулю, незрячие и слабовидящие люди, а также представители других маломобильных групп населения, могут через смартфон прослушать информацию о наименовании остановки, узнать, какой общественный транспорт здесь останавливается, направление его движения и время прибытия.

В качестве первого этапа до конца 2023 года планируется установить в Петербурге 200 умных остановок, расположенных в том числе в центральной части города.

Также остановки общественного транспорта Петербурга оснащают "умными" информационными пилонами. До конца этого года 21 "умным" пилоном планируется оборудовать еще 15 остановок общественного транспорта.

Фото: Станислав Казарин