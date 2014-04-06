До конца этого года 21 "умным" пилоном планируется оборудовать еще 15 остановок общественного транспорта.

Остановки общественного транспорта Петербурга оснащают "умными" информационными пилонами. Сегодня уже функционируют 17 таких устройств в нескольких районах Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

"Умные" пилоны подключены к электросетям и оснащены встроенным светодиодным электронным табло и/или LED-подсветкой. Оборудование может в автоматическом режиме обмениваться данными через интернет с Порталом общественного транспорта Санкт-Петербурга.

До конца этого года 21 "умным" пилоном планируется оборудовать еще 15 остановок общественного транспорта.

Ранее стало известно, что в Петербурге переименуют 24 остановки общественного транспорта. Решение о переименовании остановок принято по итогам заседания Комиссии по присвоению наименований остановочным пунктам, которое прошло в мае этого года. Так, с 15 июня новое название приобрели 12 остановок, другие 12 – с 30 июня.

Видео: Комитет по транспорту